Un déficit pluviométrique de 48% en janvier 2023

La pluviométrie enregistrée durant le mois de janvier 2023 dans la plupart des régions de la Tunisie, a été très hétérogène et inférieure à la normale avec un déficit atteignant 48%, indique vendredi l’Institut National de la Métérologie (INM) dans un bulletin climatologique consacré au premier mois de l’année en cours.

Le cumul total pluviométrique (des 27 stations principales) pour le mois de janvier s’est élevé à 580,6 mm, contre 1122,8 enregistré en situation normale pour les mêmes stations ce qui représente 52 % de la normale du mois.

Selon l’INM, le mois de janvier 2023 a connu une diminution des quantités de pluie de manière inégale sur la plupart des régions. Ainsi, le pourcentage du déficit sur les régions du Nord a varié de 1 % à Bizerte à 99 % à Siliana, exception faite pour les régions de Tabarka et de Kelibia où le cumul pluviométrique était supérieur au total de référence, et le taux de surplus était respectivement, de 58% et 21% .

Les régions du Centre ont également, connu une diminution des quantités de pluie, et le déficit a varié de 61% à Mahdia à 91 % à Kairouan. Le manque a atteint 100 % à Monastir et Kasserine.

Au sud du pays, le déficit a été plus sensible puisque le taux a varié entre 74% à Médenine et 99 % à Tozeur et Tataouine. À noter qu’il n’a pas plu du tout durant le mois de janvier à Gafsa, selon l’INM.

Pour ce qui est températures, la plupart des régions du pays ont connu une hausse du mercure, jusqu’au 17 janvier. Il s’agit là, d’un prolongement des conditions météorologiques qui prévalaient à la fin de 2022.

À partir du 18 janvier, la température a commencé à diminuer de manière significative et le temps hivernal s’est installé jusqu’à la fin du mois avec des chutes de neige sur les hauteurs ouest du pays.

La moyenne générale (27 stations principales) des températures moyennes mensuelles était de 11,3 °C, se situant ainsi au même niveau de la moyenne de référence (11,3 °C).

Les températures moyennes ont varié entre 6,8°C à Thala et 13,5 °C à Djerba, et elles étaient très proches des moyennes de référence (1991-2020) sur la plupart des régions, à l’exception de Kébili, où la moyenne était inférieure à la moyenne de référence, avec une différence de – 1,2 °C.

Pour l’INM, les conditions climatiques prévalant durant le mois de janvier 2023 sont considérées normales. Janvier 2023 a commencé avec des températures maximales remarquablement élevées mais a partir du 18 du mois, les températures ont accusé une baisse sensible. Toutes les régions ont connu une vague de froid et les températures étaient très inférieures aux normales surtout sur les régions ouest où des chutes de neige ont été enregistrées.

Pour ce qui est de la moyenne générale (27 stations principales) des températures maximales, elle a atteint 16,8 °C, dépassant la moyenne de référence pour les mêmes stations (16.1 °C) avec un écart de +0,7 °C.