Le déficit pluviométrique dépasse 94% dans la plupart des régions tunisiennes sur la période allant du 1er septembre au 15 novembre 2023

Les quantités de pluies enregistrées sur tout le territoire tunisien au cours de la période allant du 1er septembre au 15 novembre 2023 n’ont pas atteint 1,5 mm. Ces quantités sont de loin inférieures à la moyenne de la période et le déficit pluviométrique a dépassé 94% dans la plupart des régions, indique la revue de l’ONAGRI » ONAGRI Vigilance/ Novembre 2023 » publiée samedi.

Les quantités les plus importantes ont été enregistrées dans la région du nord-est (7,2 mm) et du nord-ouest (5,4 mm).

Les apports globaux aux barrages sur la même période ont atteint 20,7 millions de m3, soit une chute importante par rapport à la moyenne de la période (241,5 millions de m3) et aux apports enregistrés du 1er septembre au 15 novembre 2022 (51,4 millions de m3). Ces apports se répartissent à raison de 87,9% dans le nord, 9,9% dans le centre et 2,3% dans le Cap Bon.

Les réserves globales dans les barrages s’établissent ainsi à 520,3 millions de m3 au 15 novembre 2023, contre 676,5 millions de m3 au même jour de 2022. Ces réserves sont en baisse de 30,4% par rapport à la moyenne au même jour des trois dernières années qui s’élève à 747,6 millions de m3.

Ces réserves se répartissent à raison de 90,8% dans le nord, 8,6% dans le centre et 0,6% dans le Cap Bon.

Au 15 novembre 2023, le taux de remplissage des barrages s’est établi à 22,5%. Ce taux est de l’ordre de 27,4% pour le barrage de Sidi Salem (Béja) et de 22,2% barrage de Sidi el-Barrak (Béja).

