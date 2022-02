Le département d’Etat redit son inquiétude de la dissolution du CSM

Le département d’Etat des Etats Unis s’est dit inquiet de la décision de dissolution du Conseil Supérieur de la Magistrature (CSM).

Cité dans un communiqué de l’ambassade des Etats unis d’Amérique à Tunis et publié sur sa page officielle dans les réseaux sociaux, son porte-parole Ned Price a rappelé que son pays partage la même position de ses partenaires et affirme qu’une justice indépendante est le fondement d’une démocratie efficace et transparente.

Mercredi dernier le président de la République Kais Saied a appelé les Etats et organisations qui ont critiqué sa décision de dissoudre le CSM à peser leurs positions, soulignant que la Tunisie est un pays souverain qui œuvre à asseoir les fondements de la société de droit.

La Tunisie est un Etat souverain, consciente des équilibres internationaux et qui respecte les conventions et accords internationaux. Elle demeure attachée aux principes de la liberté, de la démocratie et de la Justice.

Un conseil provisoire de la magistrature a été crée d’un décret loi présidentiel en date du n°11/2022 et publié au JORT, en remplacement du CSM.