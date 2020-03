Le député du groupe “Qalb Tounes” à l’ARP, Hassen Belhaj Brahim, revient sur sa démission

Le député Hassen Belhaj Brahim du groupe parlementaire du parti “Qalb tounes” a déposé une correspondance auprès du bureau de la présidence de l’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP) faisant état de l’annulation de sa démission du groupe.

Dans un communiqué rendu public jeudi, “Qalb Tounes” précise que tenant compte de cette correspondance, la démission du député Hassen Belhaj Brahim est de ce fait annulée. Il réintègre donc le groupe parlementaire de “Qalb Tounes”.

Le bureau politique de “Qalb Tounes” a décidé d’examiner la démission de 11 députés de son groupe parlementaire lors du Conseil national et des journées parlementaires du parti prévus les 14 et 15 mars courant.

Mardi dernier, onze députés du groupe “Qalb Tounes” à l’ARP ont présenté, à la présidence du parlement, une demande de démission de leur bloc parlementaire.

Le document de la démission porte les signatures de Ridha Charfeddine, Hatem Mliki, Khaled Gassouma, Naima Mansouri, Amira Charfeddine, Safa Ghribi, Souhir Askri, Meriem Laghmani, Samira Ben Slama, Hassen Belhaj Brahim et Imed Ouled Jebril.

“Qalb Tounes” est arrivé deuxième, derrière Ennahdha, lors des élections législatives d’octobre 2019 en obtenant 38 sièges au parlement.

Le groupe parlementaire de “Qalb Tounes” n’a pas accordé sa confiance au gouvernement Fakhfakh, soumis au vote lors d’une séance plénière tenue le 26 février 2020.