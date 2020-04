Le député Mohamed Ammar appelle les autorités à rapatrier les Tunisiens bloqués dans les pays arabes du Golfe

Le député à l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), Mohamed Ammar, a appelé à la nécessité d’entamer le rapatriement des Tunisiens bloqués dans les pays arabes du Golfe dont le nombre s’élève à 400 personnes en Arabie saoudite, 200 aux Emirats arabes unis et 150 au Qatar, et ce dès l’achèvement de l’opération d’évacuation des ressortissants tunisiens bloquées dans divers pays. Africain.

Il a déclaré à la TAP qu’il avait demandé au ministère des Affaires étrangères de rapatrier 300 Tunisiens bloqués dans plusieurs pays africains tels que le Cameroun, le Tchad, Madagascar, l’Afrique centrale, l’Ethiopie, le Kenya, le Congo et l’Angola.

Il a estimé que les Tunisiens bloqués dans le reste des pays du Golfe qui n’ont pas de vols directs vers la Tunisie, y compris le Sultanat d’Oman peuvent être rapatriés sur des vols de transit à partir des aéroports de Dubaï (Emirats Arabes Unis), de Doha (Qatar) et de l’Arabie saoudite.

Selon le député, plus d’un millier de Tunisiens établis en Turquie et 200 touristes souhaitent rentrer au pays, ajoutant que 150 Tunisiens sont bloqués sur des bateaux de croisière et entre 40 et 50 autres dans des pays asiatiques.