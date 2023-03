Le Design italien vient se faire voir en Tunisie

L’Italian Design Day-IDD 2023 est de nouveau à l’honneur dans sa 7e édition au mois de mars 2023 et sera célébrée simultanément à travers des initiatives promues par le réseau diplomatique et consulaire des Instituts Culturels Italiens et des bureaux ICE Agence dans le monde dans plus de 100 Pays.

Le thème choisi pour cette édition est dédié au secteur de l’éclairage « La qualité qui éclaire, l’énergie du design pour les personnes et l’environnement » : L’Agence ICE – Section Commerciale de l’Ambassade d’Italie à Tunis organise, le 10 mars 2023 à l’espace expositif du design Modd.studio situé au PhosPhor Creative District à la Marsa, l’exposition intitulée « Je m’illumine d’immense : qualité, innovation, durabilité pour le bien-être de la vie », qui sera inaugurée par S.E. l’Ambassadeur d’Italie à Tunis Fabrizio Saggio. L’événement, destiné à un public professionnel d’architectes, de designers, concepteurs lumière, de décorateurs d’intérieur, de spécialistes du secteur contract ainsi que les médias, permettra de découvrir les nouveaux produits d’éclairage de grandes marques italiennes distribuées en Tunis.

L’Ambassadeur d’Italie à Tunis Fabrizio Saggio a souligné que « le design n’est pas seulement un élément emblématique du Made in Italy, mais aussi une synthèse de notre identité nationale, capable de combiner les traditions culturelles, les compétences artistiques, la créativité et l’esprit de l’innovation. Le thème de l’’éclairage, cette année au centre des initiatives promues par l’Ambassade et par le Système national, permet aujourd’hui de valoriser en Tunisie la capacité typiquement italienne de proposer et de développer des projets innovants et polyvalents, dans lesquels la multifonctionnalité et la durabilité environnementale garantissent une harmonie totale avec les personnes et le territoire ». Ces dernières thématiques sont étroitement liées à la candidature de Rome pour l’ Exposition universelle Expo 2030”.

On notera que le secteur de l’ameublement et de la décoration en Italie compte plus de 70 000 entreprises et 293 700 employés : la chaîne d’approvisionnement en bois-meubles représente au total 4,7 % du chiffre d’affaires de la fabrication italienne, 15 % des entreprises, 7,7 % des employés. Le chiffre d’affaires global du secteur est d’environ 46 milliards, relatif aux deux macro-systèmes Bois (20 milliards) et Mobilier-Luminaire (26 milliards). On notera aussi, que la Tunisie, avec sa fabrication raffinée, est également un pays exportateur de meubles, de design et d’accessoires d’ameublement