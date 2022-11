Le destin de Twitter en question après l’ultimatum d’Elon Musk

L’avenir de Twitter semblait incertain vendredi après le départ de nombreux ingénieurs de l’influent réseau social ayant refusé de se donner « à fond, inconditionnellement », selon les nouveaux termes dictés par Elon Musk.

Selon d’anciens salariés et plusieurs médias américains, des centaines d’employés ont répondu « non » à l’ultimatum du nouveau propriétaire et patron, qui leur avait donné le choix entre travailler sans relâche « pour bâtir un Twitter 2.0 révolutionnaire » ou partir avec trois mois de salaire.

La moitié des 7.500 employés du groupe californien ont déjà été licenciés il y a deux semaines par le multimilliardaire, et quelque 700 salariés avaient déjà démissionné pendant l’été, avant même d’être sûrs que l’acquisition aurait lieu.

« Mes amis sont partis, la vision est brouillée, une tempête arrive et il n’y a pas d’incitation financière. Que feriez-vous ? Est-ce que vous sacrifieriez votre temps avec vos enfants pendant les vacances pour de vagues promesses et (pour) rendre une personne riche encore plus riche ? », a résumé Peter Clowes, ingénieur informatique et directeur chez Twitter et « survivant des licenciements », d’après son profil LinkedIn.

Comme de nombreux autres salariés du groupe californien, il a détaillé sur le réseau social ses hésitations, expliquant qu’il ne « haïssait pas Elon Musk » et voulait « voir Twitter réussir ».

Mais il ne reste selon lui que « trois ingénieurs sur les 75 » de son équipe. « Si j’étais resté, j’aurais été de permanence quasi constamment, avec très peu de soutien pour une durée indéterminée sur des systèmes informatiques complexes dans lesquels je n’ai pas d’expérience », note-t-il.

En outre, « aucune vision n’a été partagée avec nous. Pas de plan sur cinq ans comme chez Tesla. (…) C’est un pur test de loyauté », détaille-t-il.