Le destroyer USS Roosevelt en exercice de poursuite avec la Marine tunisienne

Le destroyer de missiles guidés USS Roosevelt (DDG 80) de la classe Arleigh Burke a effectué un exercice de poursuite avec ses homologues de la marine tunisienne au large des côtes tunisiennes, du 14 au 17 octobre 2020.

Le commandant du Roosevelt, le Cmdt Ryan Kendall, a déclaré que l’alliance et l’interopérabilité entre les pays d’Afrique du Nord et les États-Unis sont primordiales et que les possibilités de travailler ensemble renforcent les relations professionnelles et améliorent la coordination générale entre les nations.

« L’USS Roosevelt était ravi de participer aux côtés de la Tunisie à leur exercice de suivi », a déclaré le Cmdt Kendall. « En tant que partenaires maritimes et militaires, chaque occasion de travailler ensemble améliore notre interopérabilité et renforce la capacité de nos pays à se rapprocher par une coopération mutuelle », souligne un communiqué des Forces navales Europe-Afrique/ 6ème Flotte US.

Roosevelt est le troisième destroyer américain à s’associer à la Tunisie au cours des quatre derniers mois. Les USS Winston S. Churchill (DDG 81) et USS Porter (DDG 78) ont effectué des exercices de passage avec la marine tunisienne en septembre et juin, respectivement.

La Tunisie est un partenaire apprécié en Afrique du Nord et a été un participant clé de l’exercice Phoenix Express, l’un des trois exercices multinationaux de la série « Express » qui ont lieu chaque année, parrainé par le Commandement américain pour l’Afrique et facilité par les Forces navales américaines Europe-Afrique.

Ce partenariat continu entre la Tunisie et les États-Unis augmente la capacité des deux pays à travailler ensemble pour assurer la sécurité régionale dans le domaine maritime complexe de la Méditerranée centrale.

Roosevelt, déployé à Rota, en Espagne, mène des opérations navales dans la zone d’opérations de la 6e flotte américaine pour soutenir les intérêts de sécurité nationale des États-Unis en Europe et en Afrique.

La 6e flotte américaine, dont le siège est à Naples, en Italie, mène toute la gamme des opérations navales et interarmées, souvent de concert avec des partenaires alliés et inter-institutions, afin de promouvoir les intérêts nationaux des États-Unis ainsi que la sécurité et la stabilité en Europe et en Afrique.