Le deuxième tour des élections locales aura probablement lieu le 4 février 2024 dans 780 circonscriptions électorales après épuisement de toutes les voies de recours, soit, le 18 janvier au plus tard, a annoncé le porte parole de l’Instance Supérieure Indépendante pour les Elections (ISIE) Mohamed Tlili Mnasri.

Dans une déclaration à l’agence TAP, il a ajouté que l’instance a déposé un seul recours en appel contre le jugement du tribunal administratif sur les résultats d’un candidat. Selon lui, l’adoption du calendrier du deuxième tour et des résultats définitifs du premier tour des élections locales aura lieu le 20 janvier, 2 jours après l’annonce du sort définitif des recours.

Mnasri a estimé que la date du 4 février 2024 permettra aux candidats de bien mener leurs campagnes électorales pour le second tour.

La campagne électorale aura lieu entre le 21 janvier et le 2 février, durant les vacances scolaires.

Il a ajouté que les élections locales se tiendront dans 780 circonscriptions électorales sur un total de 2129 soit dans 36% de l’ensemble des circonscriptions.

Ce deuxième tour concerne 255 conseils locaux sur un total de 279 conseils locaux après l’élection des membres de 24 conseils locaux au cours du premier tour.

Le porte-parole de l’ISIE a ajouté que 4 millions 192 mille électeurs sont concernés par ce deuxième tour dans 2039 centres de vote pour élire 560 mille candidats dans les différentes circonscriptions.

Selon lui, le gouvernorat de Kasserine comporte le plus grand nombre de circonscriptions électorales (54) alors que Kebili compte le nombre le plus réduit aves seulement 4 circonscriptions électorales.

Rappelons que le tribunal administratif a annoncé, mardi, la réception de 7 recours contre les jugements de la chambre d’appel sur les résultats du premier tour des élections locales dont un recours déposé par l’ISIE.

Le tribunal devrait se prononcer sur le sort de ces recours au plus tard le 18 janvier courant, apprend-on de même source.

