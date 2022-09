Le développement de l’industrie pharmaceutique pilier de la stratégie nationale de santé

Le ministre de la santé, Ali Mrabet a souligné vendredi que la stratégie nationale de santé, se base sur le développement de l’industrie pharmaceutique, la fabrication des médicaments et l’examen des moyens d’exporter les médicaments vers d’autres pays. Mrabet a ajouté lors de sa visite aux laboratoires Sanofi à Megrine dans le gouvernorat de Ben Arous, que le ministère oeuvre à ancrer la culture de la prévention. Les laboratoires tunisiens couvrent généralement 1/4 des besoins du marché tunisien en médicaments, a-t-il dit. La Tunisie s’attache avec les différents intervenants dans les secteurs public et privé de la santé à fournir les médicaments aux tunisiens afin de garantir leur droit à la bonne santé, a encore noté Mrabet. Il a, à ce propos, rappelé l’importance de la culture de la prévention en encourageant le sport, la vaccination, et une alimentation équilibrée, pouvant ainsi préserver la santé du citoyen et éviter plusieurs maladies à coût élevé dont les maladies cardiovasculaires et autres.

