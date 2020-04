Le développement des partenariats entre les communes tunisiennes et françaises au centre d’un entretien entre Lotfi Zitoun et Olivier Poivre d’Arvor

Le ministre des Affaires locales, Lotfi Zitoun, s’est entretenu, mardi, avec l’ambassadeur de France à Tunis, Olivier Poivre d’Arvor.

Le ministre a, à cette occasion, souligné la détermination de la Tunisie à renforcer la coopération bilatérale dans l’optique de développer les partenariats entre les communes tunisiennes et françaises en matière de décentralisation et de pouvoir local, outre dans les domaines économiques et culturels.

Selon un communiqué du département, l’ambassadeur a, pour sa part, indiqué que cet entretien s’inscrit dans le cadre de la solidarité de la France avec la Tunisie dans la lutte contre le Coronavirus, précisant qu’une assistance technique française de la part de l’Agence française de développement a été redéployée au profit des communes tunisiennes.

L’entretien s’est déroulé en présence de Mondher Bousnina, président de l’Instance de Prospective et Appui à la Décentralisation, Fayçal Kazez, directeur général des ressources et de la gouvernance financière, Gilles Chausse, directeur de l’Agence Française de développement et Lionel Drion, directeur adjoint de l’Institut français de Tunisie, et Emmanuelle Talon, conseillère politique.