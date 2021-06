Le dinar s’est déprécié de 5% vis-à-vis de l’euro et apprécié de 5,7% par rapport au dollar, en mai

Le dinar s’est déprécié de 5% par rapport à l’euro et s’est apprécié de 5,7% par rapport au dollar américain, au mois de mai 2021, et ce, en comparaison avec mai 2020.

Selon les données publiées par l’intermédiaire en bourse AFC, dans son document « Tableau de bord de la conjoncture économique » (juin 2021), le dinar s’est déprécié par rapport à l’euro et au dollar américain respectivement de 0,6% et 0,8%, toujours en mai 2021, comparé à sa valeur, en décembre 2020.

Par ailleurs, le document a fait ressortir que « les concours à l’économie (en glissement annuel) continuent leur décélération initiée depuis décembre 2020, passant d’un rythme annuel de 9,5% à un rythme annuel de 7,2% en février 2021 ».

Le volume global moyen mensuel du refinancement des banques a atteint, en fait, 8 732 MD au mois de mai 2021 contre 10 107 MD durant la même période de l’année dernière.

