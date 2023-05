Le directeur de l’OPA prévoit une baisse des prix des produits alimentaires

Le taux d’inflation pour le mois de mai 2023, en particulier, pour le groupe des produits alimentaires (légumes et fruits frais) devrait enregistrer une baisse remarquable en raison de l’abondance de l’offre, a indiqué le directeur de l’observatoire des prix et de l’approvisionnement (OPA) au ministère du commerce et du développement des exportations, Ramzi Trabelsi.

Il a expliqué dans une déclaration à l’Agence TAP, que la baisse prévue des prix des légumes et des fruits frais, résulte de l’augmentation de l’offre de ces produits, surtout, en mai courant et au cours des prochaines mois.

Selon l’Institut national de la statistique (INS), le taux d’inflation a régressé à 10,1%, en avril 2023, contre 10,3% au mois de mars,

Trabelsi a considéré qu’il y a une tendance baissière du taux d’inflation pour le deuxième mois consécutif, faisant savoir que l’indice des prix à la consommation a diminué, en avril 2023, de 0,2 point. De même, la plupart des paniers composant l’indice ont enregistré une décélération des prix par rapport à la même période de l’année précédente en glissement mensuel (mars-avril 2023 par rapport mars-avril 2022).

Pour l’approvisionnement du marché à la mi-mai et au mois de juin, le responsable a estimé que la hausse de l’offre de produits agricoles frais va se poursuivre d’une part, et quee les prix de plusieurs légumes et fruits (pomme de terre, piment, tomate, oignon, concombre, courgette, abricot, pêche, pastèque, melon…) vont continuer de baisser, d’autre part.

Evoquant la situation générale de l’approvisionnement, le responsable a affirmé que la première semaine de mai 2023 a été marquée par une nette amélioration de la disponibilité de la plupart des produits agricoles par rapport à la même période du mois d’avril 2023.

Il a, à cet égard, fait remarquer que le total des quantités des produits agricoles dans le marché de gros de Bir Kasaa a atteint environ 6472 tonnes, en hausse de 16% (légumes +17% et fruits +19%) par rapport à la première semaine du mois d’avril 2023. Ceci a impacté les prix de gros et de détail, enregistrés au cours de la première semaine du mois de mai courant, puisqu’une baisse remarquable a été relevée au niveau des prix des produits agricoles à des degrés différents.

Selon les données de l’observatoire, les moyennes des prix des légumes ont baissé de 2 à 64% au niveau du commerce de gros et entre 1 et 63% au détail . Ce repli des prix a concerné l’oignon de saison (plus de 20%), les pommes de terre (19%), le piment doux (entre 16 et 26%), le piment fort (plus de 50%), le concombre (60%), et les courgettes entre 28 et 44%.

Par ailleurs, les prix des tomates ont connu une augmentation de plus de 20% ainsi que les prix du fenouil et des carottes.

Les moyennes des prix de certains fruits ont également baissé de 2 à 28% au niveau du commerce de gros et de 3 à 13% au détail, s’agissant surtout des fraises (entre 22 et 28%) avec une poursuite de la tendance baissière de la plupart des fruits de saison et d’été. Par ailleurs, les moyennes des prix des agrumes ont augmenté étant donné que leur saison touche à sa fin.

En ce qui concerne les viandes blanches et les oeufs, les prix des viandes des volailles ont baissé au niveau des abattoirs de 4% et d’environ 2% au détail. Les prix des œufs ont également diminué de 5% au niveau de la production et de 1% au détail tandis que le prix de l’escalope reste stable.

Les prix des viandes rouges n’ont pas connu de changement au cours du mois d’avril dernier.

Pour ce qui est des produits de la pêche, les prix ont connu une baisse variant entre 3 et 10% au niveau du détail, englobant la majorité des espèces.

