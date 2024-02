Le directeur de l’OMS dénonce vivement une situation inhumaine à Gaza

Le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé a affirmé mercredi que la situation « sanitaire et humanitaire » dans la bande de Gaza était « inhumaine ».

« Dans quel monde vivons-nous lorsque les gens ne peuvent pas se procurer de la nourriture et de l’eau, ou lorsque des personnes qui ne peuvent même pas marcher ne peuvent pas recevoir de soins ? », a déclaré Tedros Adhanom Ghebreyesus lors d’une conférence de presse à Genève. « Dans quel monde vivons-nous lorsque le personnel de santé risque d’être bombardé lorsqu’il effectue son travail ? Dans quel monde vivons-nous lorsque les hôpitaux doivent fermer parce qu’il n’y a plus d’électricité ou de médicament pour sauver les patients, et qu’ils sont la cible des militaires ? », a-t-il poursuivi. « La situation sanitaire et humanitaire à Gaza est inhumaine et continue de se détériorer ».

« Gaza est devenue une zone de mort », a assuré le chef de l’OMS, une grande partie du territoire a été détruite, plus de 29 000 personnes sont mortes, beaucoup d’autres sont portées disparues, présumées mortes, et beaucoup, beaucoup d’autres sont blessées », a-t-il ajouté.

Ghebreyesus a par ailleurs relevé que les niveaux de malnutrition sévère dans la bande de Gaza avaient augmenté de façon spectaculaire depuis le début de la guerre, passant de moins de 1 % à plus de 15 % à certains endroits.

« Nous avons besoin d’un cessez-le-feu maintenant ! Les otages doivent être libérés, les bombes doivent cesser de tomber et l’accès à l’aide humanitaire doit être libre. L’humanité doit prévaloir », a-t-il insisté.

