Le Directeur régional du Bureau de l’Unesco pour le Maghreb félicite la Tunisie

Le Directeur régional du Bureau de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) pour le Maghreb, le Français Eric Falt, félicite la Tunisie pour l’inscription de l »Ile de Djerba sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco devenue le 9ème bien tunisien classé.

L’ile de Djerba est parmi 27 nouveaux biens, 24 culturels et 3 naturels, qui s’ajoutent aux 1 157 sites dans 167 pays déjà inscrits sur la Liste du patrimoine mondial.

Dans une déclaration publiée lundi en fin après-midi et dont une copie est parvenue à la TAP, le responsable onusien, a adressé ses félicitations à » la Tunisie et à tous les Tunisiens, à commencer par les Djerbiens « , qui ont œuvré pour assurer l’inscription du patrimoine de l’île de Djerba en Tunisie sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.

Eric Falt a souligné l’importance de cette nouvelle inscription couronnement d’un chemin « long et tortueux ». La dernière inscription était celle du site archéologique de Dougga en 1997, a rappelé le diplomate onusien qui avait pris ses fonctions à la tête du Bureau de l’UNESCO pour le Maghreb, à son siège à Rabat (Maroc), depuis janvier 2023.

Il a encore présenté un bien en série, constitué de sept zones de l’île et de vingt-quatre monuments, qui représente un témoignage exceptionnel d’un schéma de peuplement unique et d’une adaptation humaine remarquable, à travers les siècles, aux contraintes d’un environnement marqué par la rareté de l’eau et de nombreuses menaces venues de la mer. «

Le dossier d’inscription du bien » Djerba : paysage culturel, témoignage d’un mode d’occupation d’un territoire insulaire » est à l’agenda de la 45e session élargie du Comité du patrimoine mondial qui se déroule du 10 au 25 septembre, à Riyad (Arabie Saoudite).

Une délégation tunisienne présidée par la ministre des Affaires Culturelles, Hayet Ketat Guermazi, participe aux travaux de cette 45e session élargie du Comité du patrimoine mondial.En début de cet après-midi, le ministère des Affaires Culturelles a annoncé l’inscription de l’Ile au patrimoine mondial. Une large action diplomatique en faveur du dossier de Djerba avait eu lieu en prévision de cette session et s’est poursuivi à Riyad.

Après plusieurs initiatives entamées dans les années 70, le dossier de candidature en vue d’inscrire l’Ile de Djerba sur la liste du patrimoine mondial a été finalement accepté, début mars 2022, à l’Unesco. Déposé le 1er février 2022, le dossier a été retenu après avoir été évalué par l’Organe consultatif sur le patrimoine culturel de l’Organisation onusienne.

Cette île de la côte sud s’ajoute ainsi aux 8 sites tunisiens classés au patrimoine mondial dont 7 sites culturels et un site naturel. Les sites culturels classés sont la Médina de Tunis, le Site de Carthage et l’Amphithéâtre d’EL Jem (1979), le Site de Kerkouane (1986), la Médina de Sousse et la Médina de Kairouan (1988) et le Site de Dougga (1997). Le Parc National d’Ichkeul, dernier grand lac d’eau douce d’une chaîne qui s’étendait autrefois le long de l’Afrique du Nord, est un site naturel inscrit depuis 1980.

Créé en 1991, UNESCO Rabat est un bureau multi-pays représentant l’UNESCO auprès de l’Algérie, la Libye, la Mauritanie, le Maroc et la Tunisie. Il apporte un appui aux pays du Maghreb en vue de formuler des politiques nationales pour atteindre les objectifs qu’ils se sont fixés dans les secteurs de compétence de l’UNESCO

