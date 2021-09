Le discours du président de la République choque et divise les Tunisiens. Dixit Sadok Hammami

Le professeur universitaire en sciences de l’information et de la communication, Sadok Hammami, a estimé, mardi, que le discours du président de la République, Kais Saied, choque et divise les Tunisiens.

- Publicité-

Dans une déclaration à l’agence TAP, Hammami a indiqué que le chef de l’Etat « ne veut pas dévoiler son projet de manière claire afin qu’il ne soit un sujet à débat ». Il a appelé le président de la République à présenter aux Tunisiens un programme clair décliné dans un document pour qu’il soit débattu.

Hammami a parlé d’un décalage entre la vision du président de la République du processus politique basé sur une restructuration générale du régime politique et la mise en place d’une nouvelle démocratie encore inconnue de tous, et les attentes de l’élite qui aspire à raviver la démocratie représentative avec tout ce qu’elle implique, notamment un parlement, une information indépendante, des élections transparentes et une vie politique non corrompue.

Raviver la démocratie représentative ne peut se réaliser qu’à travers le débat public, a-t-il souligné, estimant que la force d ‘un projet ne vient pas du fait qu’il émane d’un président élu par le peuple mais du fait qu’il soit soumis au débat.