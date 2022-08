Le dollar au-dessus du seuil d’un euro pour quelques instants

Le dollar est passé quelques instants, lundi 22 août, au-dessus du seuil d’un euro, le billet vert profitant de la détermination de plusieurs membres de la Réserve fédérale américaine (Fed) à resserrer leur politique monétaire. Alors que l’économie européenne va souffrir du bond des prix de l’énergie, ce qui va limiter la marge de manœuvre de la Banque centrale européenne et de la Banque d’Angleterre, l’euro perdait, vers 8 h 20 GMT (10 h 20 à Paris), 0,35 % à 1 dollar, après avoir reculé à 0,9994 dollar, et la livre 0,33 % à 1,1790 dollar, des niveaux plus vus depuis mi-juillet.

Vendredi dernier, le dollar continuait à monter encore un peu dans un marché prudent, plusieurs membres de la Réserve fédérale américaine ayant prévenu que le resserrement de la politique monétaire allait continuer. Vers 9 heures GMT (11 heures à Paris), le Dollar index, qui compare le billet vert à un panier d’autres monnaies, prenait 0,22 % à 107,72 points, et évoluait à un niveau plus vu depuis mi-juillet. « La rhétorique de faucon », comme les économistes appellent les partisans d’une politique monétaire dure, « a profité au dollar », expliquent les analystes de Sucden.