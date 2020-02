Le dossier social au centre des préoccupations des députés

Le dossier social, notamment, la santé, l’éducation et le chômage, a été au centre des interventions des députés de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) réunis, mercredi en plénière consacrée au vote de confiance au gouvernement Fakhfakh.

Dans son intervention, le député du bloc parlementaire du Parti Destourien Libre (PDL), Majdi Boudhina a évoqué la situation de l’enseignement en Tunisie la qualifiant de ” bombe à retardement”, outre la détérioration de l’infrastructure de plusieurs établissements.

Evoquant la question de l’abandon scolaire, il a rappelé que ce phénomène touche annuellement 100 mille élèves.

Pour sa part, Zouheir Makhlouf (Qalb Tounes) s’est interrogé sur les réformes du système éducatif ainsi que les stratégies proposées pour lutter contre l’abandon et l’échec scolaire.

La députée du bloc parlementaire d’Ennahdha, Hayet Amri a soulevé la question du chômage de plus de 3000 thésards en Tunisie en se demandant sur la manière de régulariser ce dossier.

Le député Ahmed Dalhoumi (Qalb Tounes) a, pour sa part, dénoncé le manque d’accompagnement des familles nécessiteuses ainsi que la non régularisation de la situation professionnelle des ouvriers des chantiers. Il a aussi évoqué le dossier du chômage des diplômés, rappelant qu’il atteint 42%.