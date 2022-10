«Le droit à la santé et à la couverture sociale sera toujours garanti par l’Etat», assure Saïed

« L’Etat n’abandonnera pas son rôle social et veillera toujours à garantir le droit à la santé et à la couverture sociale ainsi que tous les droits élémentaires », a assuré vendredi, le chef de l’Etat, Kais Saïed.

Lors d’un entretien tenu avec le ministre des Affaires sociales, Malek Ezzahi, il a souligné que les lois sont promulguées pour être appliquées et mises en œuvre dans les faits et non pas pour être uniquement publiées au journal officiel de la République tunisienne comme ce fut le cas auparavant, souligne un communiqué publié sur la page officielle de la présidence de la République.

Dans ce contexte, le chef de l’Etat a rappelé que plusieurs mouvements de protestation ont été menés par les Tunisiens pour revendiquer l’application de la loi.