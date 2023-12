Le fils de Joe Biden inculpé pour fraude fiscale

Le fils du président Joe Biden a été visé par une deuxième inculpation de la justice fédérale, cette fois pour fraude fiscale, une accusation qui va alimenter les critiques de l’opposition républicaine à un an de la présidentielle américaine.

Hunter Biden, 53 ans, « a été impliqué dans un stratagème » qui lui a permis de ne pas payer 1,4 million de dollars en impôts dus pour la période fiscale allant de 2016 à 2019, selon l’acte d’accusation.

Il « a dépensé des millions de dollars dans un style de vie extravagant au lieu de payer ses impôts », poursuit le document, qui détaille neuf chefs d’accusation, allant de la fraude fiscale aux fausses déclarations.

L’ancien avocat et hommes d’affaires a dépensé son argent pour financer sa consommation de drogues, s’offrir la compagnie « d’escorts », des voitures et vêtements de luxe, selon l’acte d’accusation.

Cette nouvelle inculpation signifie que le fils du président, déjà poursuivi pour détention illégale d’arme, pourrait être jugé deux fois l’an prochain, pendant que son père tente de se faire réélire à la Maison Blanche.

- Publicité-