Le Financement de l’Investissement : État des Lieux, pistes d’amélioration et rôle de l’Expert-Comptable.

La Journée de l’Expert-Comptable 2023 intitulée « Le Financement de l’Investissement en Tunisie : État des Lieux, pistes d’amélioration et rôle de l’Expert-Comptable » se présente comme une plateforme d’échange privilégiée pour décortiquer les mécanismes de financement en faveur de la croissance économique tunisienne. La Tunisie, pays en évolution, est à la croisée des chemins en ce qui concerne le financement de ses projets d’envergure. L’objectif de cette journée est de mettre en lumière les diverses options de financement, de reconnaître leurs contraintes et d’envisager des solutions adaptées pour intensifier les investissements et consolider une croissance économique saine et durable.

L‘importance du financement pour stimuler la croissance, générer des emplois et améliorer le niveau de vie est indiscutable. Il existe de multiples voies de financement, qu’il s’agisse de ressources internes ou de l’apport d’investisseurs internationaux. Ces différentes voies ont leurs propres atouts et limites, nécessitant des entreprises une analyse minutieuse en fonction de leurs aspirations et réalités financières.

Toutefois, le paysage financier tunisien présente des défis. Certains secteurs peuvent être entravés par des contraintes légales, limitant ainsi l’apport d’investisseurs étrangers. D’autres obstacles, tels que la capacité des banques ou les incertitudes politiques et économiques, peuvent également peser sur le choix du financement. Néanmoins, ces défis peuvent être contournés grâce à des alternatives comme les partenariats public-privé (PPP), essentiels pour financer des projets d’infrastructures et services.

Un pilier central dans cette dynamique est l’Expert-Comptable. Son rôle est capital pour guider, conseiller et assurer la transparence financière, en particulier dans le contexte tunisien. L’expert-comptable est un intermédiaire clé entre les entreprises, les investisseurs et les institutions financières, garantissant que les décisions financières soient prises sur la base d’informations fiables et vérifiables. Par sa compétence, il peut également aider à identifier les opportunités de financement les plus adaptées et à naviguer à travers les défis du paysage financier tunisien.

Des initiatives pour solidifier le système financier sont à l’ordre du jour, en mettant l’accent sur l’attraction des investissements étrangers et en stimulant les marchés financiers locaux. Cela, conjugué à des efforts pour revitaliser le secteur bancaire et promouvoir l’investissement dans des domaines clés comme les énergies renouvelables et la technologie, peut propulser la Tunisie vers de nouveaux horizons économiques.

La synergie entre les gouvernants, les institutions financières, les régulateurs, les investisseurs et les experts comptables est primordiale pour assurer la réussite de cette vision. Simplifier les procédures d’investissement, garantir les droits des investisseurs et créer un climat d’affaires propice sont autant de mesures qui attireront davantage de capitaux.

Pour conclure, la Journée de l’Expert-Comptable 2023 est un rendez-vous incontournable pour tous ceux qui aspirent à renforcer le financement de l’investissement en Tunisie. C’est un espace où les acteurs clés convergent pour dessiner une trajectoire prometteuse pour l’investissement et la croissance économique tunisienne. (Voir ici le programme)