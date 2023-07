Le financement d’impact en Tunisie

Dans le cadre du projet MedRiSSE, cofinancé par ENI CBC MED, le Centre Tunisien pour l’Entrepreneuriat Social a organisé un événement d’une journée sur l’impact et la micro finance en Tunisie, qui visait à accroître les connaissances des entrepreneurs sociaux sur le financement d’impact à travers un panel de discussion sur les sujets suivants :

– Cartographie des structures de financement d’impact pour les entrepreneurs sociaux en Tunisie.

– Bonnes pratiques d’accès aux fonds d’impact pour les entrepreneurs sociaux

– L’écart entre les besoins et les opportunités de financement d’impact en Tunisie.

Ces thèmes et sujets ont été désignés sur la base des idées et des apprentissages de l’atelier « Accès au financement » mené lors de la conférence de lancement de MedRiSSE le 24 juin 2022. Le panel a réuni 30 participants, dont des entrepreneurs sociaux en phase de démarrage et de croissance, des experts en développement d’entreprise et en microfinance et des entrepreneurs sociaux ayant de l’expérience dans la collecte de fonds.