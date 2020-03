Le Fisc rejette la demande de conciliation introduite par l’AIL

Filiale de la BTK, la Société de leasing AIL (Arab International Leasing) a fait l’objet d’une vérification approfondie de sa situation fiscale portant sur les impôts et taxes des exercices de 2012 à 2014. En date du 08 février 2016, L‘AIL a reçu une notification des résultats de la vérification approfondie de sa situation fiscale. Les impôts réclamés par l’administration fiscale s’élèvent à un total de 3.143.646 DT dont un principal de 2.070.814 DT et des pénalités de retard de 1.072.832 DT. Cette notification a fait l’objet d’une réponse motivée par la société rejetant certains chefs de redressement. Le 13 mars 2017, une réponse a été envoyée par l’administration fiscale rejetant partiellement l’opposition de la société. En date du 28 mars 2017, la société a reformulé son opposition quant à cette réponse. Au 30 juin 2017, une provision pour 500.000 DT est constatée en couverture de ce risque (constatée depuis l’exercice 2016). En date du 12 septembre 2018, l’AIL a déposé auprès de l’unité de contrôle nationale et des enquêtes fiscales, une demande d’enrôler le dossier devant la commission nationale de conciliation. En date du 22 novembre 2019, l’administration fiscale a répondu et a rejeté la demande de conciliation envoyée par l’AIL. La suite de dossier aura lieu avec l’administration fiscale, et ce en se basant sur la réponse motivée de l’AIL rejetant certains chefs de redressement.

Par ailleurs, les états financiers de l’AIL pour l’exercice 2019, font apparaître un total bilan de 187 027 920 DT et un résultat net bénéficiaire de 1,341.030 MDT, en nette amélioration par rapport au 0,838 MDT de 2018. A la fin de l’exercice, la trésorerie de l’AIT était négative de 10,377 MDT contre seulement de 3,143 MDT à la fin de l’exercice 2018.