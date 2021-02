Le FMI dit n’avoir reçu à ce jour aucune demande officielle du gouvernement tunisien

Un dialogue national demeure le cadre idoine pour relancer l’économie tunisienne et engager les réformes, a plaidé Jihad Azour, directeur du département Moyen-Orient et Asie centrale, au Fonds Monétaire International (FMI). Dans une interview à distance accordée à l’agence TAP, Azour a souligné que « le fonds demeure engagé auprès de la Tunisie, afin de l’accompagner dans ses réformes. En revanche, c’est aux tunisiens et à eux seuls, de les conduire « . A la question de savoir si un nouveau programme de financement avec la Tunisie se profile à l’horizon, Azour a répondu que l’institution financière n’a reçu jusqu’à ce jour, aucune demande officielle du gouvernement. Néanmoins, le fonds reste « aux côtés de la Tunisie, pour l’aider à renforcer sa stabilité économique », a-t-il affirmé.

Azour a rappelé que dès l’apparition de la Covid-19, le FMI a fourni à la Tunisie, un appui de 750 millions de dollars, sans conditions, afin de répondre aux besoins urgents de financement du budget et de la balance des paiements, causés par la pandémie, ajoutant qu’il faut faire en sorte que le vaccin soit fourni le plus rapidement possible. « Ce que nous pouvons faire dans ce sens, c’est accorder à la Tunisie la possibilité d’ajuster son programme de financement, afin de renforcer ses dépenses publiques liées à la santé, comme c’était le cas pour la Jordanie. Cela lui permettra de se procurer les vaccins », a-t-il dit.

Au sujet de la dernière mission des services du FMI en Tunisie, Azour a déclaré que ces derniers ont insisté sur l’importance de prioriser les dépenses liées à la protection sociale, qui sont relativement faibles en Tunisie, dans la mesure où elles ne représentent que 2,5 points du PIB.

Mettant l’accent sur l’impératif de relancer aujourd’hui, l’économie tunisienne, il a précisé que cela implique nécessairement, certaines réformes comme la réhabilitation des entreprises publiques, qui doivent être plus dynamiques et plus efficaces, afin d’être en mesure d’augmenter la productivité de l’économie. La relance de l’économie et la mise en œuvre des réformes, doivent se faire à travers un dialogue national, une sorte de contrat social qui va lier toutes les forces vives de la nation (UGTT, UTICA, société civile, jeunes, économistes…). Le plan de relance économique issu de ce dialogue, devra être approuvé par la majorité des acteurs. Certes, cela va nécessiter des efforts mais contribuera, néanmoins, à déclencher une nouvelle relance qui permettra à la Tunisie, dans les dix années à venir, de renforcer sa position dans la région, de créer des emplois et de passer d’une situation de rente, à une situation de croissance et d’opportunités.