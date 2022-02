Le FMI entame une « Staff Visit » en Tunisie

African Manager a appris de sources officielles auprès de la Banque centrale de Tunisie, qu’une délégation du Fonds Monétaire International (FMI) effectuera, et à distance, une mission « Staff Visit » et ce, du 14 au 22 février 2022. Selon notre source, si ce « Staff Visit » se déroulera à distance c’est uniquement à cause des mesures préventives en lien avec la crise sanitaire.

Des entretiens vidéo se tiendront au cours de la semaine avec les ministres de l’Economie et des finances et le gouverneur de la banque centrale.