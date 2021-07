Le FMI est prêt à aider la Tunisie à faire face aux pressions « extraordinaires »

Le Fonds monétaire international est prêt à continuer d’aider la Tunisie à faire face à l’impact de la crise du COVID-19, à réaliser une reprise « fertile en emplois » et à rétablir les finances sur une base durable, a déclaré un porte-parole lundi.

« Nous suivons de près l’évolution de la situation en Tunisie », a déclaré le porte-parole en réponse aux questions de Reuters après que le président Kais Saied a limogé le chef du gouvernement et gelé le parlement avec l’aide de l’armée dimanche.

« La Tunisie continue de faire face à des pressions socio-économiques extraordinaires, notamment en raison de la pandémie de COVID-19, qui provoque des pertes de vie tragiques, et des aspirations non satisfaites des Tunisiens à une croissance plus élevée, riche en emplois et inclusive. »

La Tunisie cherche à obtenir un prêt triennal de 4 milliards de dollars pour l’aider à stabiliser la position de sa balance des paiements après que le déficit de sa balance courante s’estt creusé à 7,1 % du PIB l’année dernière.

Fitch Ratings a déclaré dans une note lundi qu’un échec de l’accord avec le FMI ajouterait aux pressions sur les liquidités internationales, avertissant que la Tunisie était confrontée à un amortissement significatif de la dette publique extérieure équivalant à environ 4% du PIB par an en moyenne sur 2021-2023.

« Nous sommes prêts à continuer à soutenir la Tunisie et son peuple pour faire face à l’impact de la crise du COVID, réaliser une reprise inclusive et riche en emplois, et rétablir des finances durables », a déclaré le porte-parole du FMI.

Pour aider à soutenir la réponse politique du gouvernement au début de la pandémie, le FMI a approuvé en avril 2020 un financement d’urgence de 750 millions de dollars et disposait auparavant d’autres lignes de financement pour aider la Tunisie depuis qu’elle est devenue la seule démocratie du printemps arabe.