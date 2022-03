Le FMI fait état de «nouveaux progrès dans les discussions techniques» avec les autorités tunisiennes

Une mission du Fonds monétaire international en visite à Tunis du 23 au 25 mars a eu des discussions constructives sur le programme de réformes des autorités tunisiennes. Les discussions ont également porté sur l’impact de la guerre en Ukraine, qui pose des défis importants pour le monde entier et pour la Tunisie, au moment même où le pays sort de la pandémie, déclare le FMI dans un communiqué.

« La Tunisie est confrontée à des défis structurels majeurs qui se traduisent par de profonds déséquilibres macroéconomiques, une croissance faible malgré un fort potentiel, un taux de chômage élevé, un investissement faible et des inégalités sociales. L’impact de la pandémie et la guerre en Ukraine viennent s’ajouter à ces défis structurels », fait remarquer l’institution de Bretton Woods.

Le programme des autorités vise à surmonter ces défis de manière durable et équitable. À court terme, il vise à atténuer l’impact de la guerre en Ukraine et, à moyen terme, à assurer une croissance inclusive et une protection sociale plus fortes et durables. Dans ce contexte, le programme cherche à créer un espace budgétaire pour les investissements publics et à accroître la protection sociale.

Le FMI considère qu’une réduction consciencieuse du déficit budgétaire par une réforme fiscale équitable, un contrôle strict de la masse salariale du secteur public, des subventions mieux ciblées et des réformes profondes des entreprises publiques sont nécessaires pour restaurer la stabilité macroéconomique, ainsi que pour améliorer l’efficacité des entreprises publiques et renforcer la compétitivité de l’économie tunisienne. Les initiatives visant à renforcer la concurrence et le climat des affaires sont également essentielles pour libérer le potentiel de croissance et de création d’emplois du pays.

Le FMI a soutenu la Tunisie lorsqu’elle faisait face à la pandémie de Covid-19 dans un environnement mondial particulièrement difficile. En ce moment, nous continuons à être aux côtés des autorités tunisiennes dans leurs efforts pour faire avancer les réformes économiques et sociales au profit de la population. Dans ce contexte, la mission a fait de nouveaux progrès dans les discussions techniques avec les autorités tunisiennes, assure le FMI.