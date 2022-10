Le FMI prévoit pour la Tunisie une croissance de 2,2% cette année et de 1,6% en 2023

La croissance en Tunisie devrait s’établir à 2,2 % en 2022 et à 1,6% en 2023, estime le Fonds monétaire international (FMI), dans un rapport sur les perspectives de l’économie mondiale, rendu public, mardi.

Dans ce rapport, le FMI a expliqué que les perspectives économiques de la Tunisie n’ont pas été dévoilées, durant la période écoulée, en raison des discussions techniques toujours en cours avec les autorités tunisiennes, autour d’un nouvel accord de financement.

Une délégation tunisienne de haut rang conduite par la ministre des Finances, Sihem Namssia, le gouverneur de la Banque centrale de Tunisie (BCT) , Marouane Abassi et le ministre de l’Economie et de la Planification, Samir Saied s’est rendue, samedi dernier, à Washington pour prendre part aux assemblées annuelles 2022 du FMI et du Groupe de la Banque mondiale qui se tiennent du 10 au 16 octobre courant.

Ces assemblées devraient offrir l’occasion aux responsables tunisiens de poursuivre les discussions avec le FMI autour d’un nouvel accord de financement, sachant que le prêt négocié avec le Fonds devrait être compris entre deux et quatre milliards de dollars (entre environ 6,5 milliards et 13 milliards de dinars) sur une période de trois ans, selon Abassi.

La Directrice Générale du Fonds, Kristalina Georgieva avait indiqué, dans une interview accordée à Reuters, que le Fonds est à un stade de discussion très avancé avec la Tunisie, soulignant qu’un accord pourrait être signé bientôt au niveau des experts, dans les prochains jours ou semaines.

« Nous examinons des programmes importants. Leur dimension exacte est toujours déterminée par des négociations et finalisée avec les autorités, avait-elle ajouté.