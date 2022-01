Le FMI propose la création d’un fonds de 50 milliards$ pour les pays à revenu faible et intermédiaire

Le Fonds Monétaire International (FMI) vient de proposer la création d’un fonds de 50 milliards de dollars afin d’aider les pays à revenu faible et à revenu intermédiaire ( la Tunisie en fait partie), à « faire preuve de plus de résilience en cas de chocs de la balance des paiements et à obtenir une reprise plus pérenne ».

Dans une publication postée jeudi sur son blog, le FMI a déclaré qu’il espère que ce fonds pourra obtenir l’approbation du conseil d’administration avant les prochaines réunions de printemps afin d’être opérationnel d’ici la fin de l’année.

Selon l’institution financière internationale, l’objectif premier de ce fonds sera de proposer des financements à long terme abordables pour soutenir les pays face aux défis structurels qui revêtent une importance cruciale sur le plan macroéconomique et correspondant à des risques macroéconomiques non négligeables à l’instar du changement climatique, les pandémies et la transition numérique.

L’accès au financement au titre de ce fonds sera déterminé au cas par cas, en fonction de l’intensité des réformes engagées et de la viabilité de la dette, indique la même source. Cet accès devrait être plafonné à 150 % de la quote-part du pays ou à 1 milliard de DTS (droit de tirage spécial), si la quote-part dépasse ce montant.