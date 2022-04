Le FMI travaille avec  la Tunisie et l’Egypte pour compenser les retombées de la  guerre russo-ukrainienne

Le Fonds monétaire international (FMI) travaille avec l’Égypte et la Tunisie pour établir un nouveau programme dans les deux pays afin de compenser la croissance négative provoquée par la guerre entre la Russie et l’Ukraine, a déclaré la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, à la chaîne satellitaire Al Arabiya.

Un programme du FMI est en préparation pour la Tunisie, a-t-elle révélé.

« Nous avons dépêché une équipe d’élite en Tunisie qui a mis en place un programme national. Ils ont défini l’orientation qu’ils souhaitent donner à leur pays », a-t-elle déclaré.

L’équipe travaille à « comprendre » l’initiative et à l’aligner sur les lignes directrices du FMI en matière de soutien.

« Un engagement très constructif, pas encore de résultat final », c’est en ces termes que la Directrice général du FMI a qualifié les deniers progrès.

« Il est vraiment déchirant de voir tant de pays frappés une fois, puis frappés à nouveau. Et la Tunisie, bien sûr, en fait partie », a déclaré Georgieva dans cette interview en marge du Sommet mondial des gouvernements aux Émirats arabes unis.

Pour ce qui est de l’Egypte, elle a souligné qu’ « Il est vraiment très malheureux de voir cde pays, qui a bien réussi à réformer son économie, être touché à la fois par les prix des denrées alimentaires et par sa dépendance à l’égard des importations en provenance d’Ukraine et de Russie », a déclaré la directrice.

Auparavant, le FMI aurait soutenu « de meilleurs filets de sécurité » et « une assistance sociale plus ciblée », tandis que la nouvelle forme d’assistance sera « fondée sur des données » provenant de rapports formulés par le ministère des finances et la banque centrale du pays, a déclaré Georgieva .

Elle a également félicité les autorités égyptiennes d’avoir rapidement identifié le problème des pressions exercées par les sorties de capitaux sur le système et d’avoir laissé « le taux de change guider le marché », mais a refusé de donner des précisions sur les détails du programme.