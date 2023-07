Le FMI va verser 7,5 milliards de dollars de manière anticipée à l’Argentine

Le Fonds monétaire international (FMI) annonce avoir trouvé un nouvel accord avec l’Argentine. Surendetté et confronté à une pénurie de devises étrangères, le pays recevra un versement de 7,5 milliards de dollars de l’organisme financiers au mois d’aout. De quoi donner un peu d’air à une économie asphyxiée.

Ce versement de 7,5 milliards de dollars doit permettre de renflouer les caisses de la Banque centrale argentine, qui sont actuellement à un niveau critique.

Le manque de devises étrangères n’est pas nouveau en Argentine, mais il a été aggravé cette année par une sécheresse historique qui a privé Buenos Aires de plus de 20 milliards de dollars de revenus en exportations de céréales. Compte tenu de cette situation exceptionnelle, et pour que le pays puisse honorer ses engagements internationaux, le Fonds monétaire international a accepté de verser dès maintenant au gouvernement argentin les fonds qu’il devait lui transférer d’ici à la fin de l’année 2023.

Ce nouveau déboursement porte désormais à 36,3 milliards de dollars le montant total des fonds d’ores et déjà alloués à l’Argentine depuis le début du programme d’aide, en mars 2022. Cet accord de 2022 est le 13ᵉ accord entre l’institution et le pays sud-américain depuis 1983. Au total, ce programme de 30 mois doit apporter une aide totale de 44 milliards de dollars [soit environ 32 milliards de DTS, ou droits de tirages spéciaux, l’unité de compte du FMI basée sur un panier de devises] à Buenos Aires, de loin le plus important programme d’aide actuellement mis en place par le FMI.