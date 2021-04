Le fonds de lutte contre le coronavirus ne dispose plus que de 30 millions de dinars

Après avoir dépensé environ 205 millions de dinars pour financer différents achats, le fonds 18-18 de lutte contre le coronavirus ne dispose plus que de 30 millions de dinars, a fait savoir mardi le ministre de la santé, Faouzi Mehdi.

«Parmi ces acquisitions, le ministère de la santé a acheté des ambulances et des dispositifs médicaux et a publié les détails de tous les achats effectués sur sa page officielle», a précisé Faouzi Mehdi dans une déclaration aux médias en marge des travaux d’une séance plénière au parlement consacrée à l’adoption de la convention de prêt de 267 millions de dinars signée avec la banque internationale pour la reconstruction et le développement.

A travers l’adoption de cette convention, le ministère de la santé pourra acquérir de nouveaux équipements médicaux et des lots supplémentaires de vaccin contre le coronavirus.