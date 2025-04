Le Fonds des fonds Anava, allié des startups innovantes en Tunisie

Smart Capital et UGFS-VC ont lancé, le 18 avril 2025, le fonds New Era I avec un premier closing de 7 M€, dont 3,5 M€ (3,7 M$) apportés par le Fonds ANAVA.

Ce fonds early stage cible IA, biotech et greentech en Tunisie. Soutenu par la Banque mondiale, la CDC et la KfW, ANAVA renforce l’écosystème startup national.

United Gulf Financial Services – Venture Capital (UGFS-VC) confirme la clôture initiale de son dernier fonds d’investissement en phase de démarrage, appelé New Era Fund I. Jusqu’à présent, le fonds a obtenu environ 7 millions d’euros (environ 7,5 millions de dollars) sur son objectif global de 15 millions d’euros (17 millions de dollars).

Le cycle de financement a reçu un solide coup de pouce de l’ANAVA Fund of Funds, un effort de collaboration clé impliquant à la fois le secteur privé et le secteur public. Cette initiative bénéficie du soutien d’organisations relativement importantes, notamment la Banque mondiale comme indiqué, la Banque allemande de développement et la Caisse des dépôts et consignations (CDC) de la Tunisie. En fait, l’ANAVA a apporté une contribution notable de 3,5 millions d’euros cette fois-ci.

Le New Era Fund I a été lancé spécifiquement pour stimuler l’investissement dans l’économie de l’innovation en croissance constante de la Tunisie, en visant particulièrement les start-ups technologiques au stade de la série A. Il se concentre sur le soutien aux entreprises dans les secteurs de la santé, de l’éducation et de l’agriculture. Il se concentre sur le soutien aux entreprises dans trois domaines essentiels : l’intelligence artificielle, les biotechnologies et les technologies vertes – des secteurs que les experts considèrent régulièrement comme vitaux pour la croissance et la durabilité, explique le site arageek.

« Cette première clôture envoie un signal fort au marché », a déclaré un porte-parole de l’UGFS-VC. « Avec le soutien de l’ANAVA, nous sommes désormais bien placés pour canaliser les interventions vers ces jeunes entreprises audacieuses qui s’attaquent à des défis difficiles par le biais d’une véritable innovation. »

Un centaine d’investissements au compteur

UGFS-VC n’est pas étranger au monde des start-up technologiques tunisiennes, ayant déjà plus de 100 investissements à son actif. Pour l’ANAVA, ce dernier investissement s’aligne parfaitement sur son objectif plus large : stimuler le paysage entrepreneurial tunisien en soutenant stratégiquement les fonds de capital-risque locaux qui, à leur tour, investissent directement dans les entreprises émergentes.

L’ANAVA elle-même s’est fixé un objectif ambitieux de collecte de fonds de 100 millions d’euros, souligne la même source. Elle est gérée par Smart Capital, une entité désignée par le gouvernement tunisien dans le cadre de l’initiative nationale Startup Tunisia. À ce jour, l’ANAVA a déjà engagé plus de 45 millions d’euros dans dix fonds de capital-risque différents, dans le but d’en soutenir treize au total. Si sept d’entre eux se concentrent uniquement sur la Tunisie, plusieurs autres ont des mandats plus larges couvrant la région de l’Afrique du Nord.

Il est clair que l’UGFS-VC et l’ANAVA croient fermement aux jeunes talents technologiques tunisiens, pariant sur ceux qui proposent des solutions innovantes et pratiques pour l’avenir. Et bien que ces projets soient voués à connaître leur part de rebondissements, les choses semblent certainement prometteuses dès le départ.

Si seulement toutes les histoires de financement pouvaient être aussi simples, il est rare qu’elles se déroulent sans accroc. Sachant à quel point ces opérations peuvent être délicates en coulisses, on ne manquera de se souvenir de ce vieux dicton : « Ce n’est pas fini tant que la grosse dame n’a pas chanté » – ou peut-être plus approprié ici en Tunisie, « tant que nous n’avons pas partagé une assiette de chakchouka chaude et fumante ». . » Quoi qu’il en soit, il faut espérer que la scène technologique tunisienne continue à préparer quelque chose de spécial, conclut arageek.