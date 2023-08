Le fonds des fonds tunisien Anava investit plus de 7 millions $ dans des startups

Anava Seed Fund, géré par Flat6Labs Tunisie, a annoncé investir plus de 7 millions de dollars dans des startups.

La startup a fait cette annonce dans un rapport estimant son solde de fin d’année à environ 9,28 millions USD pour fin 2022.

Le fonds avait des investissements dans diverses sociétés pour un total d’environ 7,53 millions USD.

Bien que des détails spécifiques sur ces investissements ne soient pas divulgués, certains noms familiers comme Dabchy et Go My Code faisaient partie du portefeuille.

La performance globale du fonds est devenue nettement positive, avec un solde d’environ 0,69 million USD à la fin de 2022.

Anava Seed Fund conserve la capacité de poursuivre ses investissements stratégiques dans des startups en plein essor.

Le site web Ripples Nigeria a estimé qu’Anava disposait de fonds disponibles d’environ 0,13 million USD et de placements judicieux dans des certificats de dépôts totalisant environ 1,14 million USD.

Anava Seed Fund est un exemple louable à suivre pour les autres dans l’industrie, ajoute-il.