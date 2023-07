Le FMA appuiera la Tunisie auprès des institutions financières internationales

Arrivé aux Emirats arabes Unis dans le cadre de sa tournée dans les pays du Golfe, le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Nabil Ammar, a été reçu, lundi, à Abou Dhabi, par le Directeur général et président du conseil d’administration du Fonds monétaire arabe (FMA), Abdul Rahman al-Hamidi.

« Nous sommes satisfaits du niveau de coopération entre notre institution et la Tunisie », a fait savoir le premier responsable du Fonds arabe, réaffirmant la volonté de la promouvoir davantage à travers à l’octroi des financements nécessaires aux projets de développement.

Le responsable arabe a aussi promis de booster d’appuyer le dossier ainsi que les positions de la Tunisie auprès des institutions financières internationales.

Cité dans un communiqué du département des Affaires étrangères, le ministre Nabil Ammar a saisi l’occasion pour réaffirmer le souci de la Tunisie d’aller de l’avant sur la voie du raffermissement des relations privilégiées de coopération avec le Fonds monétaire arabe, se félicitant de son soutien et appui de l’économie nationale qui fait face à de nombreux défis et enjeux découlant d’un contexte international défavorable.

Il a passé en revue les réformes engagées par le président de la République en vue de promouvoir la situation économique, en misant sur les capacités et ressources propres du pays, tout en coopérant avec les institutions et les bailleurs de fonds arabes, dont la Fonds monétaire arabe.

Pour rappel, chargé par le président de la République, Kaïs Saïed, le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Nabil Ammar, a entamé, dimanche, une tournée dans les pays du Golfe.

Après le Koweït, première étape dans sa tournée, le ministre des Affaires étrangères est arrivé, lundi, aux Emirats Arabes Unis avant de boucler son périple par une visite en Arabie Saoudite.

