Le  fonds spéculatif n°1 met en garde contre un krach boursier massif

Le fonds spéculatif n°1 est particulièrement alarmiste. « L’inflation va rester nettement au-dessus de ce que les gens et la Fed (la Banque centrale américaine) souhaitent, les taux d’intérêt vont augmenter et les marchés baisser », a estimé Ray Dalio, fondateur de Bridgewater et codirecteur des investissements, rapporte le journal Les Échos.

Selon Ray Dalio, la Réserve fédérale (Fed) va ainsi encore devoir doubler ses taux pour faire face à l’inflation. Conséquences : la récession aux États-Unis et la hausse des prix exposent Wall Street à une nouvelle chute de 20 %, à l’impact mondial. Après la crise du Covid et la guerre en Ukraine, la flambée de l’inflation est aujourd’hui le risque numéro 1 pour les marchés, estime Bridgewater.

Ray Dalio affirme que l’inflation va baisser à court terme outre-Atlantique, entre 2022 et 2023, mais remontera à moyen terme pour s’établir durablement à un niveau élevé de 4,5 % à 5 %. Selon lui, la Fed continuera de remonter ses taux au moins à 4,5 % (près du double du niveau actuel), ce qui devrait entraîner une nouvelle chute de Wall Street de 20 %. Pour Bridgewater, l’éclatement de la bulle boursière n’est pas achevé. En août, il évaluait le potentiel de chute des actions de 20 % à 25 %.