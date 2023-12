Le Forum des forces démocratiques dévoilera bientôt sa « feuille de route » des réformes

Le coordinateur général de la Coalition Soumoud, Houssem Hami a souligné que le Forum des forces démocratiques, dont la coalition y appartient, présentera bientôt sa propre vision des réformes devant être entreprises dans les domaines constitutionnel et socio-économique.

Dans une déclaration à l’agence TAP, jeudi, le coordinateur a affirmé que cette vision s’inscrit dans le droit-fil des efforts tendant à trouver des solutions aux problèmes encore en suspens et à contribuer à la redynamiser la vie politique et intellectuelle dans le pays.

Hami a expliqué que le Forum se penche depuis des mois à la finalisation de cette vision à travers trois comités créés à cet effet dont la mission était de discuter des alternatives permettant de mettre sur pied un programme économique qui rompt avec l’ancien modèle encore en vigueur.

Sur le plan politique, Hami a souligné que le forum œuvrera à alerter le pouvoir et l’opinion publique sur les dangers du rétrécissement de l’espace des libertés ainsi que les tentatives visant à marginaliser le rôle de la société civile et des partis.

Dans cette perspective, le forum prévoit renforcer le partenariat avec les forces vives avec lesquelles il partage nombre de positions, de visions et de perceptions, faisant état à ce propos d’une convergence de vues entre le Forum des Forces Démocratiques et la Coordination des Forces Démocratiques Progressistes sur certains dossiers, tels que les élections locales et la situation économique, le statut des droits de l’homme et la question palestinienne.

S’agissant de la position du forum à l’égard de la cause palestinienne, le coordinateur a souligné que le forum poursuit son soutien à la cause palestinienne, promettant de multiplier les actions de terrain au sein du Comité national de soutien à la résistance en Palestine dans l’objectif de préserver l’élan de solidarité citoyenne avec le peuple palestinien.

Outre la Coalition Soumoud, le forum associe l’Observatoire national pour la Défense de la Civilité de l’Etat, l’Association Tunisienne des Droits et Libertés, l’Association Femme et Leadership, le Parti Socialiste, le Parti de la Voie socio-démocrate, Afaq Tounes, le parti social-libéral ainsi qu’une foule de personnalités nationales.

