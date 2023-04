Le Front de Salut appelle à l’unification de l’opposition

A l’occasion de la commémoration de la fête des Martyrs, le Front de Salut National a organisé, dimanche, un rassemblement devant le théâtre municipal pour appeler la l’unification de l’opposition et la libération des détenus parmi les membres de la formation politique.

Dans une déclaration aux médias, le président du Front, Néjib Chebbi a mis l’accent sur le besoin d’unir les forces de l’opposition et de mettre en place un dialogue auquel participe l’Union Générale Tunisienne du Travail, la Ligue Tunisienne des Droits de l’Homme, le Forum Tunisiens des Droits Economiques et Sociaux et le Conseil de l’Ordre des Avocats. Objectif, surmonter la crise politique et économique que est au bord de l’implosions, selon Chebbi qui propose un accord sur une feuille de route capable de mobiliser des centaines de milliers de Tunisiens.

Le président du Front estime que l’Unité nationale est la seule issue à la crise économique et financière. Le président de la République a fermé toutes les voies de mobilisation des ressources extérieures du pays, a-t-il fait observer, ajoutant que la Tunisie sera incapable de payer ses dettes dans les années à venir.

De son côté, Riadh Chaibi, membre du Front et dirigeant du mouvement Ennahdha a relevé que les différentes marches organisées pour réclamer la libération des détenus dans l’affaire dite de complot contre l’Etat et la reprise du processus démocratique après le renversement du « putsch », se poursuivront jusqu’à réalisation de ses objectifs et rétablissements des libertés.

Et d’ajouter que toute la scène politique soutient la position du Front qui refuse les mesures exceptionnelles annoncées par le président Kais Saied le 25 juillet 2021.

Ajmi Lourimi, également membre du Front, a pour sa part insisté sur la nécessité de resserrer les rangs pour défendre les acquis de la révolution et sortir le pays de sa crise économique qui risque de l’isoler de son environnement extérieur.