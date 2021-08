Le FTDES appelle à l’organisation de campagnes de vaccination au profit des réfugiés et des migrants

Le forum tunisien pour les droits économiques et sociaux (FTDES) a appelé lundi à l’organisation de campagnes de vaccination contre le coronavirus au profit des réfugiés, demandeurs d’asile et migrants et ce, dans leurs centres d’accueil et en partenariat avec les organisations concernées.

Dans un communiqué publié lundi, le FTDES a salué les efforts déployés par le ministère de la santé pour garantir le droit des réfugiés et demandeurs d’asile à la vaccination contre le coronavirus estimant que cela favorise l’égalité et garantit un climat de confiance.

Dans ce contexte, le FTDES souligne la nécessité de multiplier les campagnes d’information et de sensibilisation ciblant les réfugiés, les demandeurs d’asile et les migrants tout en garantissant leur droit à dénoncer tout mauvais comportement et à signaler tout éventuel effet indésirable suite à la vaccination.

Le FTDES réaffirme son soutien à tous les migrants en Tunisie et les appelle à recourir, sans hésitation, à la vaccination.