Le FTDES appelle à trouver des solutions pour la pénurie des médicaments

Le forum tunisien des droits économiques et sociaux (FTDES) a appelé, jeudi, le ministère de la santé à fournir les médicaments du traitement des maladies d’immunodéficience, en particulier celles contre le lupus, en pénurie dans les pharmacies privées.

Le forum a mis en garde contre l’impact de la pénurie du médicament ” Plaquenil ” pour le traitement du Lupus sur la santé des malades, notamment face à la propagation du coronavirus qui menace leur vie en raison d’une baisse de leur immunité.

Le Forum a souligné la détérioration de l’état des patients, d’autant plus qu’ils n’ont pas pu se procurer le médicament depuis deux semaines, ce qui leur a causé de la fatigue, des douleurs osseuses et des éruptions cutanées.

Le Forum a appelé le ministre de la Santé à prendre des mesures pour fournir les médicaments en question dans les plus brefs délais, soulignant que les médicaments génériques disponibles dans les hôpitaux ne leur conviennent pas et peuvent leur causer des effets secondaires.