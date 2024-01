Le FTDES appelle à une réponse humanitaire à la situation des réfugiés en Tunisie

Le Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux (FTDES) a appelé, lundi, à une réponse humanitaire à la situation des réfugiés en Tunisie.

Dans un communiqué publié sur sa page officielle, le FTDES a réaffirmé la nécessité de garantir les droits des migrants et leur dignité.

En effet, le FTDES s’est dit préoccupé par la situation des réfugiés en Tunisie indiquant avoir reçu plusieurs témoignages de réfugiés expulsés aux frontières algériennes et libyennes en cette période de froid outre les arrestations arbitraires des migrants dans le gouvernorat de Sfax.

Le ministre de l’Intérieur, Kamel Fékih, avait déclaré à l’agence TAP, le 03 août dernier, que les allégations et prétentions sur des opérations d’expulsion arbitraire des migrants sont dénuées de tout fondement.

Il avait tenu à préciser que ce dossier est traité conformément à la loi tunisienne et en respect des dispositions découlant des traités internationaux, ajoutant que l’Etat tunisien ne peut nullement être tenu responsable pour des faits se produisant en dehors de ses limites territoriales.

