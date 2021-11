Le FTDES prépare des plaintes contre tout contenu à caractère raciste ciblant les migrants subsahariens

Le Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux (FTDES) a annoncé la formation d’une équipe juridique chargée de rédiger et de soumettre des plaintes contre tout contenu à caractère raciste et discriminatoire ciblant les migrants subsahariens en vertu de la loi n°

50 de 2018 relative à l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale.

Dans un communiqué publié, vendredi, le forum a évoqué la multiplication des publications, vidéos et photos sur les réseaux sociaux, au contenu raciste et discriminatoire et promouvant des stéréotypes sur les immigrés liés à la criminalité, à la violence voire au terrorisme.

Tout en affirmant sont respect de la liberté d’opinion et d’expression, le FTDES a appelé tous les Tunisiens, hommes et femmes à s’éloigner de tout discours de haine, de stigmatisation et de discrimination à l’encontre des immigrés.

Le forum met son adresse e-mail [email protected] à la disposition des personnes qui désirent signaler tout contenu appelant à la distinction, à la restriction ou à la préférence fondée sur la race, la couleur, l’ascendance, l’origine nationale ou ethnique ou d’autres formes de discrimination raciale, lit-on de même source.

