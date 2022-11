Le FTDES recommande la mise en place d’un guide national pour traiter les drames maritimes en relation avec la migration irrégulière

Le forum tunisien pour les droits économiques et sociaux (FTDES) a recommandé, dans un document analytique sur la migration irrégulière dont le dernier incident survenu à Zarzis est cité comme exemple, de mettre en place un guide national pour traiter les catastrophes et drames maritimes en relation avec la migration irrégulière. L’objectif est d’élaborer une banque de données relative aux corps sans vie non identifiés.

Le guide déterminera aussi, selon la même source, les parties chargées de la réception des corps de victimes jusqu’à leur inhumation tout en respectant les procédures judiciaires en vigueur.

Le FTDES a estimé également qu’il est désormais nécessaire de créer un cadre national relatif aux personnes portées disparues lors des tentatives de migration irrégulière, avec la formation d’un corps administratif qui compte différents intervenants. Cette partie sera la première intervenante lors des drames maritimes pour accorder un encadrement aux familles des victimes et fournir les informations nécessaires, a notamment ajouté le FTDES.

- Publicité-