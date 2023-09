Le FTDES renouvelle son appel à la fermeture définitive de la décharge de Chwayhya

Le Forum Tunisien des Droits Economiques et Sociaux (FTDES) renouvelle son appel à fermer définitivement la décharge de Chwayhya (délégation de Cherarda à Kairouan) et à trouver une solution radicale au problème de la margine, tenant compte des normes environnementales et sanitaires, au sud du gouvernorat de Kairouan.Le FTDES a précisé, dans un article publié, récemment, sur son site web en prévision de la campagne de collecte des olives, avoir toujours mis en garde contre les dangers que représentent de telles décharges sur l’environnement et la santé des citoyens, surtout en cas de fuite de la margine qui contient des substances concentrées et dangereuses.

Et de noter que la décharge de Chwayhya présente, depuis sa création en 2011, plusieurs défaillances techniques et ne respecte ni la loi réglementant les décharges, ni le cahier des charges en la matière.Le Forum a rappelé, aussi, que l’Agence nationale de protection de l’environnement a dressé plusieurs procès-verbaux concernant cette décharge, étant donné qu’elle ne respecte pas le droit des populations à un environnement sain. D’ailleurs, une fuite de la margine a été enregistrée plus d’une fois dont la dernière en date a été constatée en février 2023.Par ailleurs, le Forum a fait savoir que la décharge d’Ellobya (délégation de Bouhajla), créée en 2019, afin de faire face provisoirement au problème de margine, a vu sa capacité, estimée à 60 mille m3, largement dépassée, durant la campagne écoulée. » Malgré tous ces problèmes, le ministère de tutelle tient à continuer à exploiter les décharges individuelles et collectives avec toutes les violations qu’elles représentent, et ce, sous le prétexte d’éviter les déversements aléatoires de la margine sur les routes « , a-t-il signalé.Afin de faire face à ce problème, le FTDES a recommandé de valoriser la margine , en faisant de cette matière qui est en fait l’eau contenue dans les cellules des olives, qui sort des presses en même temps que l’huile, une source de production de l’énergie, et ce, en se référant aux études et recherches menées dans ce sens.

