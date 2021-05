Le G7 et l’UE pourraient faire don de plus de 150 millions de doses à Covax

Les pays du G7 et des membres de l’Union européenne seraient en mesure de donner plus de 150 millions de doses de vaccins anti-Covid à des pays défavorisés, pour tenter de combler en partie l’inégalité vaccinale face à la pandémie, affirme l’Unicef ce lundi.

Ce nombre pourrait être atteint si le groupe des sept pays les plus riches du monde – dont les dirigeants se retrouvent en juin en sommet en Angleterre- et des membres de l’Union européenne partageaient seulement 20 % des stocks à leur disposition en juin, juillet et août, selon une étude menée par Airfinity, qui se spécialise notamment dans l’analyse de données scientifiques et financée par la branche britannique de l’Unicef.

« Et ils pourraient le faire tout en remplissant toujours leurs engagements en matière de vaccination de leur propre population », souligne la directrice générale de l’agence onusienne.