Le G7 met en garde contre les tentatives de « coercition économique »

Réunis en sommet à Hiroshima, les dirigeants du G7 ont prévenu dans un communiqué, samedi 20 mai, que toute tentative de « coercition économique » aurait « des conséquences ». Une mise en garde qui vise, sans la nommer, les pratiques de la Chine. « Nous travaillerons ensemble pour veiller à ce que les tentatives d’utiliser les dépendances économiques comme une arme » soient « vouées à l’échec », ont déclaré les chefs d’État et de gouvernement du groupe des sept démocraties les plus industrialisées.

La lutte contre les tentatives de Pékin d’utiliser des mesures de restriction du commerce à des fins diplomatiques est un thème central de la réunion des chefs d’État et de gouvernement du groupe des sept démocraties les plus industrialisées. « Nous exprimons notre vive inquiétude au sujet de la coercition économique » qui nuit non seulement au commerce international mais « porte également atteinte à l’ordre international fondé sur le respect de la souveraineté et de l’État de droit et, en fin de compte, compromet la sécurité et la stabilité mondiales », ont indiqué les sept dirigeants.

Le G7 est particulièrement préoccupé par sa vulnérabilité dans des secteurs stratégiques tels que les minerais essentiels, les semi-conducteurs et les batteries électriques. Ses dirigeants veulent renforcer les chaînes d’approvisionnement pour éviter leur perturbation et veiller à ce que les technologies ayant des applications en matière de sécurité nationale soient « contrôlées de manière appropriée ». Des responsables européen et américain avaient évoqué dans la matinée des éléments de langage vis-à-vis de Pékin qui devraient être présents dans le communiqué final du G7 attendu dimanche.

Cette déclaration commune ne contiendra rien d’« hostile » ou de « gratuit », mais plutôt un appel à des « relations stables avec la Chine et à travailler ensemble sur des questions d’intérêt mutuel », selon le conseiller à la sécurité nationale des États-Unis, Jake Sullivan.