Le géant chinois du transport maritime Cosco évite les ports israéliens

La compagnie chinoise Cosco Shipping Lines, quatrième transporteur mondial de conteneurs, a déclaré dimanche qu’elle ne naviguerait plus vers les ports israéliens afin d’éviter les attaques des rebelles houthis en mer Rouge. Cosco est la première compagnie internationale à cesser toute activité avec Israël depuis le début des attaques contre les cargos par le groupe yéménite.

Zim, le partenaire opérationnel israélien pour les routes commerciales de Cosco, a déclaré que la décision avait été une surprise. En suspendant ses expéditions vers Israël, Cosco porte un coup à la coopération entre Zim et la société chinoise. Le nouveau port de Haïfa, construit et géré par une société chinoise, devrait également souffrir financièrement.

L’annonce de la société est précédée de politiques chinoises antérieures et de mesures prises par des entreprises qui ont nui aux importations en Israël depuis le début de la guerre. Il y a environ deux semaines, les importateurs chinois de produits de haute technologie ont essentiellement « adopté des sanctions » sur les livraisons de composants à Israël en opposition à la guerre à Gaza. La Chine a également rejeté une demande israélienne d’embaucher des travailleurs chinois pour occuper des postes dans le secteur de la construction israélien, après que le gouvernement a décidé de suspendre le travail des Palestiniens de Cisjordanie.

Depuis le début de la guerre, les représentants du gouvernement chinois ont exprimé leur soutien aux Palestiniens et ont voté en faveur du rejet d’une proposition de résolution du Conseil de sécurité des Nations unies visant à condamner le Hamas, et ont appelé au droit au retour des Palestiniens.

- Publicité-