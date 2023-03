Le géant pétrolier saoudien Aramco annonce 161 milliards de dollars de bénéfices en 2022

Le géant saoudien du pétrole a annoncé dimanche 12 mars des bénéfices record en 2022, avec 161 milliards de dollars, soit une hausse de 46 % par rapport à l’année précédente. C’est également le cas des autres grands groupes pétroliers internationaux qui profitent de la flambée des cours du pétrole brut en 2022.

Les cours de l’or noir ne cessent d’augmenter… et les profits aussi. Cela avait débuté il y a deux ans. Et en 2022, c’est la guerre en Ukraine qui a provoqué de nouvelles tensions. De 40 dollars par baril en moyenne en 2020, le prix est monté jusqu’à 60 dollars. Avant Aramco, Le français TotalEnergies avait déjà annoncé des bénéfices record en février.

Mais les cours devraient légèrement baisser en 2023, explique Olivier Appert, conseiller énergie à l’Institut français des relations internationales (IFRI).

Les 161 milliards de bénéfices pour Aramco provoquent la réaction ulcérée de nombreuses associations et ONG, dont celle de la secrétaire-générale d’Amnesty International, Agnès Callamard :

« Ce sont les résultats les plus importants que n’aient jamais été divulgués par une entreprise en une seule année, ils sont basés sur la vente de combustibles fossiles, donc le principal moteur de la crise climatique. Ces profits, qui ont été amassés en une année de grandes souffrances pour le monde et pour la planète, sont hallucinants et choquants. »

Amnesty International appelle l’Arabie Saoudite à financer un fond pour une transition énergétique plus juste.