Le général américain Petraeus : La guerre d’Israël contre Gaza durera « des mois, pas des semaines »

L’ancien directeur de la CIA, David Petraeus, affirme qu’Israël reprendra la guerre contre Gaza s’il ne veut pas que le Hamas se reconstruise.

Israël n’a pas expliqué ce qu’il cherche à accomplir dans sa guerre contre Gaza au-delà de la destruction du Hamas, selon le général américain David Petraeus, ancien directeur de la CIA et ancien commandant des forces américaines en Irak et en Afghanistan.

Il a expliqué que les États-Unis n’ont d’autre choix que de rester un « allié indéfectible » d’Israël, de peur que la Chine et d’autres pays ne dénoncent l’abandon de leurs amis par Washington.

L’ancien commandant du CENTCOM a ajouté qu' »aucune main ne se lève dans la région » pour se porter volontaire afin de gérer Gaza après la guerre.

- Publicité-