Le général Salah Hamdi révèle pourquoi il a démissionné du poste de conseiller de Kais Saied

Le général de brigade Mohamed Salah Hamdi, a dévoilé les raisons de sa démission du poste de conseiller de sécurité nationale auprès du président de la République. Dans une mise au point à l’opinion publique, il a d’abord affirmé que sa relation personnelle avec le président de la République est empreinte de respect et considération mutuels. Ila ensuite révélé qu’il avait présenté, une première fois, sa démission le 10 mars 2020, au lendemain de la tenue de la première réunion du Conseil de sécurité national sous la présidence du chef de l’Etat, et une deuxième fois, le 16 mars, date à laquelle sa démission a été acceptée par le président de la République, soulignant qu’il avait attendu en vain la publication du communiqué officiel annonçant cette démission. En désespoir de cause, il a précisé avoir rencontré, les 20 mars, le président de la République pour lui signifier son départ. S’agissant des raisons qui l’ont poussé à présenter sa démission, le général Hamdi a indiqué que tout en s’astreignant à l’obligation de réserve, sa conviction s’était forgée qu’il est devenu « le conseiller auquel on ne demande pas conseil », ajoutant que « sa présence était peut-être dérangeante pour certains ». Il a fait savoir qu’immédiatement après les changements opérés au niveau de la composition du Cabinet présidentiel, notamment à celui de sa direction, fin janvier 2020, les activités qui relavaient de sa compétence étaient programmées sans qu’il y soit associé, ni portées à sa connaissance qu’à la dernière minute, précisant qu’il était invité à y participer au même titre que les autres participants, alors que souvent, il n’en prenait connaissance qu’à travers les moyens d’information. De même, ajoute-t-il, il n’était pas invité à assister aux audiences accordées aux ministres de la Défense et de l’intérieur, outre les obstacles que l’on dressait pour l’empêcher de rencontrer directement le président de la République. Le général Hamdi a déclaré s’en être plaint auprès du président de la République à plusieurs reprises et en diverses occasions, sans que rien ne vînt y changer quoi que ce soit. « Je ne peux pas faire le figurant », a-t-il conclu.